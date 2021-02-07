ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي وعضو الفريق الوطني الاقتصادي في مؤتمر برلين فوزي عمار إن الحكومة الجديدة سيكون عمرها قصيرًا للغاية، مؤكدًا أهمية أن تعمل على التجهيز للانتخابات في البلاد نهاية العام الجاري، رغم انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة.

عمار وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد شدد على أهمية تعديل سعر الصرف، ورفع قيمة الدينار الليبي، مع تحسن أسعار النفط لرفع المعاناة على محدودي الدخل، وعلاج التضخم، وحل مشكلة الدعم الذي يهرب خارج الحدود.

وأوضح أن تلبية الحكومة الجديدة لبعض الاحتياجات الاقتصادية سيكون إيجابيًا، مؤكدًا أهمية تشكيل فريق حكومي مبني على الكفاءة وليس المحاصصة لزيارة كافة المدن الليبية، والوقوف على احتياجاتها العاجلة.

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