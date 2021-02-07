إيطاليا – قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان للفوز على ضيفه كروتوني (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك في منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز زلاتان “إبرا” هدفين متتاليين لأصحاب الأرض “الروسونيري” في الدقيقتين (30 و64)، بينما تكفل زميله المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، في الدقيقتين (69 و70) من عمر المباراة التي جرت على ملعب “جوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

ورفع المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) رصيده بعد هذه الثنائية، إلى 14 هدفا في الموسم الحالي “للكالتشيو”، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري مع البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

بينما يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما)على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، واستعاد بذلك صدارة الدوري بفارق نقطتين من جاره اللدود إنتر ميلان.

في المقابل، توقف رصيد نادي كروتوني ويقبع في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة فقط.

المصدر: RT

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