ليبيا- أجرت بوابة أخبار اليوم المصرية حوارا مع الكاتب والمحلل السياسي المصري جمال سلامة لاستشكاف وجهات نظره بشأن عدة أزمات منها أزمة ليبيا.

الحوار الذي تابعته صحيفة المرصد أكد خلاله سلامة أن الموقف في ليبيا أقل تأزما من سوريا واليمن ما يعني أن بالإمكان إيجاد حل له فالفرقاء الليبيون تمكنوا بفضل جهود مصر من إيجاد نوع من التسوية السياسية ممكنة الحدوث على المدى القريب لتبقى مشكلة الإرهاب في البلاد.

وأوضح سلامة أن التحدي الأكبر الذي يواجه أي حكومة في ليبيا بضمنها حكومة الوحدة الوطينة الآن هو إخراج المرتزقة الذين عشعشوا في البلاد وأوجدوا ملاذا خصبا لهم حتى وإن تخلت عنهم تركيا مبينا أن مصر هي الدولة صاحبة المصلحة الأكبر فى حل الأزمة الليبية.

وأضاف سلامة أن مصر تحاول أن تدشن تكتلا دوليا على المستوى السياسي في الشأن الليبي إلا أن الأمور تعقدت بسبب دخول تركيا على الخط هي ومن موجود وراء الستار من أطراف دولية تتدخل بشكل مباشر مثل الأتراك عبر إرسال المرتزقة أو تلك التي تدعم سياسيا ولوجستيا مثل الولايات المتحدة.

وقال سلامة أن الولايات المتحدة لن تنسحب في المرحلة المقبلة مع إمكانية إيجاد نوع من التفاهم بشأن الأزمة في ليبيا وهذا لن يحدث إلا من خلال التحركات المصرية موضحا أن واشنطن تنظر للقضايا الإقليمية مثل قضية ليبيا كقضايا للمقايضة.

وبشأن أهداف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا بين سلامة أن واحدا من أهدافها مواجهة خروقات تركيا لسيادة الدول ومنها ليبيا مشيرا إلى أن الأتراك يتحركون في مياه البحر الأبيض المتوسط من دون مراعاة أية اتفاقيات دولية وأن مصر تتبع سياسة ضبط النفس معهم.

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