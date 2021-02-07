ليبيا – كشف عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي السابق صلاح أبو شلبي عن عقد البرلمان جلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة محاولة بلجيكا وضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال المجمدة لديها.

أبو شلبي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد قال إن البرلمان سيتخذ إجراءات قانونية للحيلولة دون إتمام هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن جلسة الأسبوع المقبل ستناقش كافة القضايا المتعلقة بحقوق الشعب الليبي، وفق الإجراءات القانونية.

وأرجع محاولة الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة إلى انقسام المؤسسات الذي تعاني منه الدولة الليبية، لافتًا إلى أن عدم المحاسبة وراء تلك التصرفات من الدول التي بخزينتها الأموال الليبية.

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