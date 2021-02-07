ليبيا – أبدى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري ولمحلل السياسي عز الدين عقيل تخوفه من الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والتي أعلنت رفضها لمخرجات ملتقى الحوار في جنيف قبل أن يكشف الستار عن نتائجه حتى.

عقيل حذر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد من إقدام المجموعات المسلحة على الانقلاب على رئيس حكومة فائز السراج مثلما حدث مع حكومات في الماضي، وإعلان حكومة “ميليشاوية” جديدة في العاصمة، خاصة أن الظروف الدولية تجاه ليبيا يمكنها أن تكون مشجعة على هذا في ظل انشغال أميركا الشديد بقضاياها، وضعف وانقسام أوروبا.

وأكمل: “الفيصل الذي يمكنه أن يحسم كل هذا هو موقف المجتمع الدولي من هذه الحكومة، بمعنى إلى أي مدى هو مصمم فعلًا على دعمها ومساندتها”.

وتابع عقيل: “استعداد العالم لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه العواقب الوخيمة لإسقاط الدولة الليبية وتركها نهبًا للعنف والجريمة المنظمة والفوضى والإرهاب، وتعريض سكانها للفقر والمرض والانتهاكات الجسيمة هو الذي سيحدد نجاح السلطة الانتقالية من عدمه”.

Share and Enjoy ! 0 Shares