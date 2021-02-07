ليبيا – أعرب الداعية الليبي الكندي المتشدد عبدالباسط غويلة عضو دار الإفتاء والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين عن رفضه للحكومة الجديدة التي نتجت عن حوار جنيف وفاز بها محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة.

غويلة وفي تسجيل مرئي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد قال: “حكومة ستيفاني لا تمثلني ولا تمثل أحرار فبراير”، مطالبًا من وصفهم بـ”الأحرار” بإطلاق هاشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل أسم “حكومة ستيفاني لا تمثلنا”.

وأضاف: “الحل أن تقف وتطالب بحقوقك كما يطالب الغرب بحقوقهم بالخروج إلى المظاهرات، فهناك حرية رأي وكلمة”.

وتابع: “خليفة حفتر مجرم، وعقيلة صالح الذي نصبته ستيفاني وليامز وهو الذي عين حفتر ومنحه رتبة المشير، وهؤلاء يجب أن يحاكمهم القضاء باعتبارهم مجرمي حرب بعد”.

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