ليبيا – قال رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد قنديل إن انتخاب سلطة جديدة هو خطوة تجاه الاستقرار السياسي في ليبيا.

قنديل وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أوضح أن هذه الخطوة تعتبر وسيلة لتحقيق الاستقرار، وبالتالي يفترض للسلطة الجديدة أن تشكل علاقات قوية مع القوى الإقليمية التي يمكن أن تساعدها في استعادة الاستقرار والحفاظ على الأمن في ليبيا، وفي مقدمتها مصر.

وأشار إلى أن هناك علاقات قوية جدًا تربط بين مصر وليبيا على عدة أصعدة، وليس فقط على الصعيد السياسي والأمني.

ورأى أن الشرط الأساسي لتطور العلاقات بين القاهرة والسلطة الجديد في ليبيا هو عدم السماح للميليشيات والمرتزقة بالعودة إلى ليبيا واختراقها لزعزعة الأمن القومي المصري.

وقال في هذا الصدد: “طالما أن هناك التزامًا بعدم تحول ليبيا لمرتع للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، فسوف تحظى السلطة في ليبيا بدعم ومساندة من مصر”.

وحول المتوقع من السلطة الجديدة، أوضح قنديل: “أتوقع ان تمهد هذه السلطة للانتخابات من ناحية، ومن ناحية ثانية تمنع أي صدامات مسلحة، وتعمل على استعادة الأمن والاستقرار بمنع نقل أي أسلحة من الخارج أو مرتزقة من قوى خارجية”.

وأردف: “أعتقد أيضًا أنهم سيقفون أمام من يزعزع الاستقرار في ليبيا، إلى جانب استعادة البنية الأساسية فالبلد تضررت بشكل كبير من أعمال القتال”.

وحول سبل التعاون بين القاهرة وليبيا، اعتبر الباحث والخبير المصري أن إصلاح البنية التحتية هو جانب إضافي للتعاون بين البلدين.

قنديل اختتم: “أعتقد أنهم سيحاولون الاستفادة من خبرات الشركات خاصة المصرية في إعادة تأهيل البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كثير من الشركات المصرية لها خبرة كبيرة في ليبيا، وأيضًا العمالة المصرية تعرف ليبيا جيدًا، وبالتالي أعتقد ستكون هذه مساحة للتعاون بين مصر وليبيا في الفترة المقبلة”.

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