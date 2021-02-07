محمد صلاح وجها لوجه مع رياض محرز في قمة “نارية”

محمد صلاح وجها لوجه مع رياض محرز في قمة “نارية”

إنجلترا – تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد، صوب ملعب “آنفيلد”، الذي يستضيف القمة الكروية بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، هذه المباراة الهامة والتي ستنطلق في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما وضع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الريدز”:

ويتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ” برصيد 47 نقطة، حصدها من 21 مباراة.

في المقابل، يشغل ليفربول حامل اللقب، المركز الرابع في على سلم الترتيب برصيد 40 نقطة.

المصدر: “twitter/LFC/ManCity”

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