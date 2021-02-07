مصر – أفاد رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر، أحمد يوسف، بأن مطارات وفنادق مصر جاهزة لعودة السياحة الروسية، لافتا إلى أن هناك تقدما أمنيا ملموسا في كافة ربوع الأراضي المصرية.

وقال أحمد يوسف: “نحن كدولة مصرية، أخذنا على عاتقنا منذ سنوات، القيام بخطة تطوير للمطارات المصرية من جميع النواحي، سواء الجانب الأمني أو غيره من الجوانب، كما أن الكوادر الأمنية المصرية مدربة تدريبا عاليا، وهو أمر يلمسه السياح والمواطنون في مصر على حد سواء”.

وأضاف: “الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فمصر من أقل الدول من حيث نسب الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن أن المدن الساحلية تكاد تنعدم فيها الإصابات، ولذلك فهي مقصد للسياحة الخارجية والداخلية، ومنها بالطبع مدينة الغردقة المفضلة لدى السياح الروس”، مشيرا إلى أن “مصر تعتبر من أوائل الدول التي فتحت السياحة الخارجية، مع وضع ضوابط صارمة، وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتفتيش المستمر على المنشآت السياحية”.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة بمصر أن “عدد السياح الذين وفدوا لمصر عام 2019 كان حوالى 13 مليون سائح”، لافتا إلى أن “مصر كانت على وشك الوصول لمعدلات عالية تعود بنا إلى أعوام ما قبل 2010”.

وعن السياحة الروسية التي تشكل رقما هاما في التدفق السياحي على مصر، شدد أحمد يوسف على أن “السياحة الروسية تشكل إحدى العلامات المميزة لطبيعة العلاقة الوطيدة بين مصر وروسيا، والتي تشمل قطاعات عديدة، اقتصادية، وسياسية، ويمكن وصفها بعلاقة شراكة استراتيجية”.

المصدر: RT

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