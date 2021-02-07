إسبانيا – أحرزت مهاجمة ريال مدريد لكرة القدم، كوسوفاري أصلاني، ثلاثية تاريخية “هاتريك”، خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقها على فالنسيا 3-1، أمس السبت، في الدوري الإسباني للسيدات.

وسجلت المهاجمة الدولية السويدية، أهدافها الثلاثة في غضون 155 ثانية، حيث أحرزت هدفها الأول من ضربة حرة في الدقيقة 66:40، وأعقبته بالثاني بعد دقيقة تقريبا (67:47)، بعدما استغلت خطأ من إحدى مدافعات فالنسيا، لتخطف منها الكرة، قبل أن ترفعها بكل براعة من فوق الحارسة وتتهادى إلى الشباك.

وفي الدقيقة 69:14، عادت لتكمل الثلاثية، بعد أن تابعت كرة عرضية في المرمى.

وباتت أصلاني، صاحبة ثالث أسرع “هاتريك” على الإطلاق في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات، بعد ماغنوس أرفيدسون، الذي سجل ثلاثية في غضون 89 ثانية، في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية السويدية عام 1995، وتومي روس، الذي أحرز ثلاثة أهداف في 90 ثانية، وكان ذلك في العام 1964 خلال لقاء فريقه، روس كاونتي، ضد فريق مقاطعة نيرن، ضمن الدرجات الأدنى في إنجلترا.

وعزز ريال مدريد بعد هذا الفوز موقعه في وصافة الدوري الإسباني للسيدات، برصيد 38 نقطة، ولكن الفريق الملكي ما زال يتخلف بفارق 7 نقاط عن الغريم برشلونة، المتصدر بـ45 نقطة، زائدا ثلاث مباريات مؤجلة.

المصدر: brobible.com

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