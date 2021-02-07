ليبيا- وصفت الخارجية الموريتانية اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة في ليبيا بالحدث التاريخي الذي يستحق الإشادة.

بيان للخارجية الموريتانية تابعته صحيفة المرصد أكد أن نواكشوط تدعم هذا المسار وكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبي، مشيدًا بالدور الحاسم الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة في رعايته.

وأضاف البيان أن أعمال الملتقى أسفرت وعلى مدى الأيام الماضية في جنيف عن اختيار سلطة انتقالية، تؤمن قبل نهاية العام الجاري إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لخروج ليبيا من أتون المواجهات المسلحة والانقسامات.

وفي اليمن اعتبرت وزارة الخارجية هذا الحدث خطوة مهمة وتاريخية نحو عودة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي، مؤكدة في بيان تابعته صحيفة المرصد وقوف الجانب اليمني الدائم مع كل ما من شأنه تحقيق السلام والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

ودعت اليمن لاستكمال العملية السياسية في ليبيا بما يسهم في تدشين مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

وإلى الجزائر إذ أعلنت خارجيتها استعداد البلاد للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة ورفض جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، معربة في بيان تابعته صحيفة المرصد عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية العام الجاري.

وفي عمان، أعلنت الخارجية ترحيبها الخطوة مثمنة الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وبدعم من الدول الفاعلة في هذا الشأن، مع الأمنيات بحسب تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد في أن يساهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وبما يلبي تطلعات شعبها.

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