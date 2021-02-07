الولايات المتحدة – أعلن الأمريكي غابرييل آلان توفت، النجم السابق في رياضة المصارعة الترفيهية “WWE” للمحترفين، والمشهور باسم “تايلر ريكس” على حلبات المصارعة، عن تغيير جنسه واسمه.

وترك غابي، بعد سلسلة من العروض الناجحة، حلبات المصارعة للمحترفين لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، زوجته بريسيلا وابنتهما، وأسس مع زوجته شركة لياقة بدنية مع تطبيق لتحويل جسم وعقل وروح الرجال والنساء من خلال تمارين الفيديو وبرامج التغذية والتدريب التحفيزي.

وأصدر خبير اللياقة البدنية البالغ من العمر 42 عاما، بيانا، واصفا رحلته بأنها قصة مثيرة التفاصيل وسرية.

وجاء في البيان وفقا لموقع “PR Newswire”ما يلي: “غابي على وشك مشاركة قصتها المثيرة عن الانتقال بين الجنسين من نجم بطولة WWE، ولاعب كمال أجسام وخبير لياقة بدنية إلى أنثى رائعة مكتملة الأنوثة”.

وتابع البيان: “على الرغم من نجاحات خلال وبعد مسيرته في WWE، كان غابي لا يزال يصارع مع شخصية سرية تسكن بعمق في داخله، هذه الشخصية كانت تختبئ في صمت داخل روحه الصاخبة منذ الطفولة”.

وختم البيان: “أخيرا، بمباركة زوجته المحبة بريسيلا، غابي مستعد للكشف عن هويته الحقيقية، يعرف الآن باسم غابي، امرأة جميلة وحكيمة وذكية ورائعة”.

ووضع غابي حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2012، وأبرز نجاحاته كانت في بطولات “WE Florida Championship Wrestling”.

المصدر: وكالات

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