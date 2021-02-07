إسبانيا – تعرض البرازيلي إفينيسيوس، جناح ريال مدريد، لانتقادات شديدة بعد أدائه الباهت خلال مباراته أمام هويسكا (2-1) التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فينيسيوس وهو يقوم بحركة فنية فاشلة خلال الشوط الأول، في محاولة منه لتقليد مواطنه نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبسبب أدائه الباهت، علق أحدهم على حركته الفاشلة، ساخرا ومندهشا في نفس الوقت: “هل يعتقد حقا أنه نيمار؟”.

وأضاف آخر: “يبدو لي أنه من الصعب بعد ذلك أن نطلق عليه اسم لاعب كرة قدم”.

وعول مشجعو ريال مدريد كثيرا في البداية على فينيسيوس، عندما ارتدى قميص “الميرينغي”، في أن يساعد النادي على مواصلة تحقيق الإنجازات ويقدم جزءا مما قدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى صفوف يوفنتوس، ولكنه خيب تلك الآمال، ولم يقدم ما كان منتظرا منه.

فقد سجل فينيسيوس، البالغ من العمر 20 عاما، ثلاثة أهداف فقط في 23 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن ريال مدريد أنفق 45 مليون يورو على صفقة ضم فينيسيوس، عام 2017، قادما من فريق فلامينغو البرازيلي.

المصدر: وكالات

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