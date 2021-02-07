الولايات المتحدة – أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الملاكم الذي فاز بميدالية ذهبية أولمبية، ثم هزم الأسطورة محمد علي كلاي ليصبح بطلا بالإجماع للوزن الثقيل، توفي بعد صراع طويل مع السرطان.

وتوفي الملاكم سبينكس عن عمر ناهز 67 عاما، يوم الجمعة بوجود عدد قليل من أسرته وأصدقائه المقربين، بسبب قيود “كوفيد 19”.

وبزغ نجم سبينكس، بعد فوزه بذهبية وزن خفيف الثقيل لصالح الولايات المتحدة في أولمبياد مونتريال 1976، لكنه صعق عالم الملاكمة بعد عامين في نزاله الثامن فقط كمحترف، عندما هزم أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في لاس فيغاس.

وكانت هذه أبرز لقطة في مسيرة سبينكس، ونجح محمد علي في الثأر لهذه الخسارة في إعادة للنزال بينهما بعد 7 أشهر أخرى في نيو أورليانز.

ونافس سبينكس على لقب الوزن الثقيل مرة واحدة أخرى، لكنه خسر أمام لاري هولمز في 1981.

واعتزل سبينكس في 1995 وعمره 42 عاما، بسجل مثير للإعجاب يضم 26 انتصارا، من بينها 14 فوزا بالضربة القاضية.

المصدر: وكالات

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