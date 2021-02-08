ليبيا – أعلنت الخارجيتان الإيطالية والنمساوية ترحيبهما بتشكيل سلطة تنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي، متمثلة برئيس مجلس رئاسي ونائبين ورئيس للحكومة.

بيان صادر عن الخارجية الإيطالية تابعته صحيفة المرصد أكدت فيه أن تعيين سلطات تنفيذية موحدة وشاملة لعملية الانتقال تمثل خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتوحيد المؤسساتي في ليبيا، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم.

ودعا البيان جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لمواصلة العمل تحت رعاية الأمم المتحدة وللصالح الأول للشعب الليبي، للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وتعزيز ازدهار البلاد.

وفي بيان مماثل وصفت الخارجية النمساوية تعيين هذه السلطة بخطوة مهمة إلى الأمام في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية، مطالبة بإتمام عملية إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في سبيل الوصول إلى السلام والاستقرار.

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