ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود التوجه لعقد جلسة موحدة للبرلمان لإعادة هيكلة رئاسة المجلس ولجانه منتصف الشهر الحالي في مدينة صبراتة، لأسباب لوجيستية تتعلق بتوفر الإقامة للنواب وقربها من طرابلس وسهولة الوصول إليها.

الأسود نفى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين ما يتردد بشأن مسارعة النواب لعقد جلسة موحدة لإقرار الحكومة، خوفًا من تجاوز دورهم وحصول الحكومة الجديدة على شرعيتها من أعضاء ملتقى الحوار.

وقال الأسود : “الأمر ليس صراعًا على الصلاحيات كما يحاول البعض تصويره. نحن انتخبنا من قبل الشعب لهذا الدور، والجلسة المقبلة ستكون لتوحيد عمل البرلمان وتنظيمه، وعندما تشكل الحكومة، وهذا يتطلب وقتًا ربما يصل إلى ثلاثة أسابيع وسنجتمع كمجلس نيابي موحد لنناقش برنامجها، ونتحقق أولًا قبل إقرارها من أن برنامجها يلبي مطالب وتطلعات الشعب الليبي، ولو في حدها الأدنى”.

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