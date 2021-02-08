مصر – أعلنت الجمارك المصرية في مطار القاهرة الدولي، عن ضبط محاولة تهريب 27 جهاز تنصت وتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان.

واتخذت إدارة الجمارك الإجراءات القانونية مع الراكب، وتم حجز المضبوطات، وإحالة الراكب للجهات والنيابة المختصة.

وفي التفاصيل، فقد تم الاشتباه في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، وقام عناصر الجمارك بتفتيش المشتبه به والكشف على حقائبه، ليكتشفوا وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون بأشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد.

المصدر: “اليوم السابع”

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