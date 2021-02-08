ليبيا – أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لإيجاد حل سياسي شامل تفاوضي للنزاع الليبي.

جريفيث وفي حوار مع موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري رحبت بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة موحدة، مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المحددة في ديسمبر من هذا العام.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كافة السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبناء لكافة الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة، مشيرةً إلى أن هدف الولايات المتحدة أن تتمتع ليبيا بالسيادة والاستقلال والاستقرار، ومؤكدةً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق الجهود الدولية لدعم هذا الهدف.

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