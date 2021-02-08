ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب محمد العباني أن تستطيع السلطة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها مؤخرًا تنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة بسهولة، نظرًا لتعدد جهات الصراع من جهة، وانتشار السلاح في يد المليشيات التي تدين بولائها لجهات خارجية من جهة أخرى.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال إنه بإمكان الدول الفاعلة في المشهد الليبي أن تساعد السلطة الجديدة على تلك المهمة. لافتًا إلى أن تركيا بحاجة إلى الشرق الليبي في المرحلة القادمة.

وأضاف أن المشكلة ليست في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بقدر ما تكمن في قدرة البرلمان نفسه في عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة.