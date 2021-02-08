ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى عبد الله اللافي أن المجلس الجديد يضع اعتبارًا أساسيًا لدول الجوار وعلى رأسها مصر في دعم الاستقرار داخل ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر وليبيا ترتبطان بمصير مشترك وليس جغرافيًا فقط.

اللافي أشار فى أول تصريحات إعلامية له لصحيفة “اليوم السابع” أمس الأحد إلى الاجتماعات واللقاءات التي احتضنتها القاهرة خلال عمله كعضو مجلس نواب، مؤكدًا أن ذلك خلق ترابطًا وعلاقات طيبة بكثير من المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الليبي.

وشدد على التزام المجلس الرئاسي الجديد بخارطة الطريق التي تستهدف إنهاء المرحلة الانتقالية في التاريخ المحدد، ودعم المسار الدستوري الذي سيؤسس القواعد الراسخة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحًا أن أهم الملفات هي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية الشاملة كمشروع عملي، فضلًا عن الاهتمام بتوسيع دائرة المشاركة خصوصًا من الشباب والمرأة.

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