ليبيا – قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المكلف سليمان بوسريويل إنه تم حجز 2.8 مليون جرعة تكفي لتطعيم حوالي 1.4 مليون ليبي من الفئات الأشد حاجة لها.

بوسريويل وفي مؤتمر صحفي أمس الأحد وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال أنهم تواصلوا مع شركات موديرنا واسترا زينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون لتوفير اللقاح، ودفعوا 9.6 مليون دولار كدفعة أولى.

ونوه إلى أنهم اتفقوا مع كوفاكس على أن تكون الطعوم في ليبيا نهاية الربع الأول من السنة، مؤكدًا أن الوضع الوبائي مستقر نسبيًا، ولكن هناك سلالة جديدة وعلى المواطنين الاحتراز، لأن ليبيا لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحديد هذا النوع المتحور من الفيروس.

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