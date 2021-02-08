ليبيا – أصدر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة بيانًا اليوم الإثنين خاطب فيه أعضاء البرلمان بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

بعيرة وفي بيانه الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال إن الاتفاق الأخير على تشكيل السلطة التنفيذية مثّل بارقة أمل أمام الليبين للخروج من مختنق المراحل الانتقالية.

وبارك عضو البرلمان نتائج التصويت الأخير، مهنئًا الشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لشغل مناصب السلطة التنفيذية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الأمر لا يزال يتطلب حلَّ عقدة إلتئام مجلس النواب في جسم موحدٍ وبنصابٍ كاملٍ، من أجل منح الاعتماد والثقة لحكومة الوحدة الوطنية المختارة مؤخرًا.

ودعا بعيرة أعضاء البرلمان للتفكير مليًا في مواقفهم، واضعين مصلحة الوطن فوق أي اعتبارٍ آخر، مطالبهم بالعمل بجديةٍ من أجل لم شمل البرلمان والالتقاء في جلسةٍ قانونية مكتملة النصاب في مدينة ليبية محددة، أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية لتذليل الصعاب التي تواجههم.

عضو مجلس النواب أكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من قرارات يتفق عليها النواب بخصوص تطورات المشهد السياسي الحالي، ومن أجل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي، وتسليم السلطات السياسية لأجسام منتخبة من الشعب الليبي.

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