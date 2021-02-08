مصر – يسعى الأهلي المصري بطل إفريقيا، لتحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية عندما يواجه اليوم الاثنين نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، في نصف نهائي المسابقة.

وفاضل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، بين إشراك 3 من لاعبي الارتكاز، بإضافة أليو ديانج إلى حمدي فتحي والسولية، اللذين شاركا بشكل أساسي أمام الدحيل القطري، أو الاستمرار بنفس طريقة المباراة السابقة، وذلك في تدريبات الفريق الأخيرة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة المرتقبة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووالتر بواليا.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي بعدما فاز على أصحاب الأرض الدحيل القطري بهدف نظيف سجله لاعبه حسين الشحات.

المصدر: “وكالات”

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