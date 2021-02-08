إنجلترا – أعلنت الطبيبة البريطانية ألكا باتيل، أخصائية الأمراض الباطنية، أن ألم السن، قد يشير إلى قرب احتشاء عضلة القلب.

ويشير موقع Express ، إلى أنه وفقا للدكتورة، يجب أن يثير هذا الألم (ألم السن)، اهتمام الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن عانوا من ألم ومشكلات الأسنان.

وتقول، “يرتبط هذا بموقع العصب المبهم، الذي يمتد من الدماغ إلى القلب عبر الفك”.

واحتشاء عضلة القلب، حالة مرضية خطيرة، ناجمة عن نقص حاد في امدادات الدم إلى عضلة القلب، بسبب انسداد وعاء دموي بخثرة أو تشنج، يحصل عادة في منطقة تصلب الشريان المغذي للقلب نتيجة تراكم اللويحات، مع نقص التروية ونخر جزء من هذه العضلة.

المصدر: نوفوستي

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