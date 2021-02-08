الولايات المتحدة – قفزت عملة “البيتكوين”، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 12% بعد إعلان من شركة “تسلا”، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك.

وجاء الارتفاع بعدما أعلنت “تسلا” استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي، وقالت الشركة الأمريكية إنه من المتوقع أن تبدأ في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أنها قد “تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل”، ويأتي ذلك في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق.

ووفقا للوكالة فقد ارتفعت العملة الرقمية، بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، إلى مستوى 43625 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسيا جديدا.

إلا أن العملة عادت للانخفاض بعد ذلك، حيث سجلت قراءة عند مستوى 42463 دولار.





المصدر: رويترز

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