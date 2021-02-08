ليبيا – رصد تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء فرانس برس ردود أفعال الليبيين على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة المؤلفة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن عادل الككلي ذي الـ43 عامًا من العاصمة طرابلس ترحيبه الحذر بهذه السلطة، مبينًا بالقول: “في البداية لم يكن الليبيون متفائلين لكن الفرحة كانت واضحة”.

وأضاف الككلي أن مرد هذه الفرحة وجود مبادرات لقيام دولة، في وقت تعد فيه خطة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل طموحة للغاية، فيما أكدت لؤي خزام ذات الـ37 عامًا إنها ترى أملًا في التغيير؛ لكنها ما زالت تعتقد أن الاقتراع لن يحدث قبل نهاية العام.

هذا ونقل التقرير عن العديد من الليبيين تحذيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي من تكرار محتمل لعدة محاولات فاشلة سابقة لاستعادة الاستقرار والأمن لبلدهم.

ترجمة المرصد – خاص

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