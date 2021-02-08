ليبيا – تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اتصالًا هاتفيًا من يان كوبيتش المبعوث الأممي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة.

الاتصال تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آخر تطورات الوضع فى ليبيا ونتائج الحوار السياسي بكافة مساراته لحل الأزمة الليبية.

ومن جانبه هنأ المبعوث الأممي سيالة على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدًا إلتزامه التام بالتعاون مع السلطات فى ليبيا حتى موعد إجراء الإنتخابات العامة المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر القادم.

كما وناقش الجانبان الترتيبات اللازمة لاستقباله ومباشرته لعمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحده في أولى زياراته للعاصمه طرابلس.

Share and Enjoy ! 0 Shares