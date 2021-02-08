ليبيا – أوقفت دائرة استئناف المحكمة العليا البنغالية قرار إفراج بكفالة لـ4 متهمين في قضيتين منفصلتين تم رفعهما بحقهم على خلفية مقتل 26 بنغاليًا في ليبيا.

تقرير إخباري أعدته صحيفة “ديلي ستار” البنغالية تابعته وترجمته صحيفة المرصد أن المتهمين الـ4 هم ملاك شركة “فلاي أوفر تورس أند ترفلز ليمتد”، الشيخ محمد محبوبور الرحمن، والشيخ شهيدور الرحمن، وكوزر مونشي، ومحبوب منشي، ممن تم اتهامهم في مايو من العام الماضي بالضلوع في القضيتين.

وأضاف التقرير أن القضيتين تم ترتيب أوراقهما عبر مركز شرطة بالتان لتورطهم المزعوم في تهريب عدد من الأشخاص إلى ليبيا، بينهم 26 قتلوا في الـ28 من مايو من العام 2020، في إطار الاتجار بالبشر ممن يقضي العديد منهم خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.

وأوضح التقرير أن المحكمة العليا منحت بعد التماسات منفصلة للكفالة كفالة دائمة لمحبوبور وشاهدور ومؤقتة لكوزر ومحبوب فيما يتعلق بالقضيتين، لتقدم الدولة 3 التماسات منفصلة إلى دائرة الاستئناف للطعن في الحكم، وهو ما حدث لاحقًا لاقتناع الدائرة.

ترجمة المرصد – خاص

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