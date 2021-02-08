ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الإثنين الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدن زينينغا.

معيتيق رحب وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بمنسق البعثة في مهمته، مؤكدًا على دعم مجهودات بعثة الأمم المتحدة للدعم والاستقرار في ليبيا.

ونوقش خلال الاجتماع آلية توحيد الميزانية والخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلي ودعم مجهودات لجنة 5+5، وكذلك التنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين ودعم مسارات التسوية المنبثقة عليه.

بدوره، أشاد زينينغا بالجهود التي بذلها معيتيق من أجل التوصل إلى حل للازمة الليبية وتعاونه المتواصل مع بعثة الأمم المتحدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares