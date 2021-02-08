إسبانيا – سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رقما غير مسبوق مع عملاق كتالونيا في مسيرته الاحترافية.

ونجح ميسي في تسجيل هدف برشلونة الأول في شباك ريال بيتيس، امس خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من الليغا.

وجاء هدف ميسي بعد مشاركته فور دخوله بالشوط الثاني من مقاعد البدلاء، حيث لم يشارك في التشكيل الأساسي بقرار من المدرب، رونالد كومان.

ووفقا لشبكة أوبتا للاحصاءات فإن ميسي سجل الهدف بعد 136 ثانية فقط من دخوله كبديل في هذه المباراة ضد بيتيس، وهو أسرع هدف له “كبديل” في مسيرته الاحترافية.

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي لم يسجل أي هدف عند دخوله من مقاعد البدلاء بمعدل أقل من الذي سجله مساء الأحد أمام ريال بيتيس.

المصدر: “وكالات”

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