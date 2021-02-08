واشنطن – دعت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيين) إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: “الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعوهم لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد من معاناة الشعب اليمني”.

كما دعت الخارجية في بيانها الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإلى إظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

وأبلغت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة “أنصار الله” وقياداتها من لائحة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا غداة إعلان بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

المصدر: RT

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