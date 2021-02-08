وفد من “حماس” يصل إلى مصر للمشاركة في حوار القاهرة

وفد من “حماس” يصل إلى مصر للمشاركة في حوار القاهرة

مصر – وصل وفد مكون من قيادة حركة “حماس” الفلسطينية، امس إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي تبدأ يوم الإثنين.

ويرأس الوفد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ويضم في عضويته كلا من يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، وأعضاء المكتب خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، ومحمد نزال، وروحي مشتهى.

ويرافق الوفد عدد من المستشارين السياسيين والقانونيين والإعلاميين.

وستنطلق في القاهرة يوم الاثنين جولة حوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية حول ترتيبات الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في الأشهر المقبلة.

وتهدف الحوارات إلى إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.

المصدر: RT

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