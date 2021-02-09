الأمم المتحدة تدعو 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمين للاجئين في سوريا

الأمم المتحدة تدعو 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمين للاجئين في سوريا

سوريا – دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحد سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين.

وأشار الخبراء إلى أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها.

وأضاف الخبراء أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأكد الخبراء أن المقيمين في المخيمين “يتعرضون للعنف والاستغلال والقسوة… ويمكن وصف الظروف التي يعيشون فيها وأسلوب التعامل معهم بأنه تعذيب أو أنواع أخرى من التعامل القاسي وغير الإنساني أو المهين”.

وأضاف الخبراء الأمميون أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين. وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

المصدر: RT

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