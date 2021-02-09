ليبيا- أعلنت البعثة الأممية اتفاق الأطراف الليبية المعنية على ميزانية وطنية موحدة لشهرين والعمل على معالجة الأزمة المصرفية.

بيان للبعثة تابعته صحيفة المرصد أوضح أن هذه الأطراف اتخذت خلال هذا الأسبوع قرارين مهمين من شأنهما أن يؤثرا إيجابًا على الاقتصاد ويخلقا زخمًا نحو توحيد المؤسسات المالية، مبينًا أن الـ3 من فبراير الجاري شهد اعتماد مجلس وزراء حكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لهذا العام، وهي المرة الأولى التي يكون لليبيا ميزانية موحدة منذ العام 2014.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال مساعي حميدة للبعثة وبدعم من مؤسسات مالية دولية وفريق عمل اقتصادي منبثق عن عملية برلين، حيث اجتمعت الأطراف المعنية كافة للتوصل إلى اتفاق على ميزانية الشهرين، لإتاحة الفرصة أمام السلطة التنفيذية الجديدة لاتخاذ قرار بشأن ميزانية العام 2021.

وأضاف البيان أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الأول من فبراير الجاري بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية لتقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، وفيما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

واشار البيان إلى أن هذين الإصلاحين بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية، وإعادة تفعيل مجلس إدارة المصرف المركزي، والتقدم المُحرَز في المراجعة المالية للمصرف والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي.

‏‏وأعربت البعثة في بيانها عن أملها ومع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، وأن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه.

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