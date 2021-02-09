ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سعد الجازوي إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي حول موعد عقد جلسة التئام لأعضاء مجلس النواب أو مكانها، مضيفًا أنهم سيعقدون اليوم الثلاثاء جلسة في طرابلس بالخصوص.

الجازوي ذكر في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين أنه من المتوقع أن تذهب رئاسة البرلمان للمنطقة الجنوبية، بعدما ذهبت رئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية ورئاسة الحكومة للغربية.

وأشار الجازوي إلى أن تجربة اجتماع غدامس الذي ضم عددًا كبيرًا من النواب، كانت تجربة مبشرة، ونتفاءل بتكرارها في أي مدينة أخرى يتم التوافق عليها، وفق قوله.

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