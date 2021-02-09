ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري كامل الجطلاوي أن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة كان بتصويت سري نتيجة لتوافقات معينة، رغم أن بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي شخصيات غير منتخبة.

الجطلاوي أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “انتخاب السلطة التنفيذية بهذا الشكل جاء لظروف معينة، لكن المعضلة ستكون في إيجاد قاعدة دستورية للتوافق على الانتخابات العامة، ولأجل ذلك غادر وفد المجلس إلى القاهرة لاستكمال مناقشات المسار الدستوري مع وفد مجلس النواب برعاية الأمم المتحدة”.

وأكد أن الشرعية الدولية تمنح السلطة الجديدة التواصل الداخلي والخارجي، ويعتمد في ذات الوقت على مراعاة التوازن وتوفير الأمن والخدمات للمواطنين من جهة، وإنهاء الصراع للمشاركة في الانتخابات القادمة من جهة أخرى. كما أوضح أن التواصل بين السلطة الجديدة والمجتمع الدولي يكون بتكامل المصالح، حيث إن الدول تحركها مصالحها، مطالبًا بتكوين هيئة استشارية للمجلس الرئاسي والحكومة، ممن تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة لدعم قرارات السلطة الجديدة.

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