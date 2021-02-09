ليبيا – استقبل وزير الحُكم المحلي المكلف بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو أمس الإثنين وكيل وزارة البيئة والتمدن التركي حسن سوفر والوفد المرافق له، بحضور وكيل شؤون ديوان الوزارة صالح صكلول، وسفير تركيا لدى ليبيا سرحان أكسن، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس إلى جانب ممثلين عن جهاز الحرس البلدي، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

برنامج الزيارة تضمن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي مناقشة عدة مواضيع، تصب في مجال التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطن.

بدوره قال شنبارو: “إن الزيارة تأتي تجسيدًا للعلاقات والتعاون والتواصل المتبادل بين البلديات في البلدين خلال السبعة سنوات الأخيرة، واليوم من خلال هذا اللقاء تحدثنا عن العديد من المجالات التي سيتم التعاون فيها بمجال العمل البلدي، أيضًا تطرقنا للتوأمة بين بعض البلديات في كلا البلدين”.

وقام الوفد الزائر عقب الاجتماع بزيارة بلديتي أبو سليم وسوق الجمعة للاطلاع على مجريات الأمور بهما.

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