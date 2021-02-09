واشنطن – أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، امس بأن واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي إن “الأزمة الإنسانية في اليمن جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيف الحوثيين”، مضيفا: “أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة… الحركة”.

ولفت برايس إلى أن الولايات المتحدة أنهت دعمها للعمليات في اليمن، “لكن القرار لا ينطبق على عملياتنا ضد تنظيم القاعدة”.

وتأتي تصريحات برايس بعد أن أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس أنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وكانت الخارجية الأمريكية دعت في بيان جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيين) إلى وقف هجماتهم فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعوهم لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد من معاناة الشعب اليمني”.

المصدر: RT

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