ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن المجلس استلم كتلة ملتهبة من النار من المؤتمر الوطني السابق، وهناك الكثير من المسائل المفصلية المهمة التي لم يبتّ فيها المؤتمر الوطني، ما تسبب في الكثير الانشقاقات والخلافات بين أعضاء مجلس النواب. الحدث الآخر أن مجلس النواب لم يلتئم منذ أربع سنوات في جلسة كاملة النصاب، لكن كل أعضاء البرلمان دون استثناء لم يرغبوا في الخلاف.

الدرسي وفي تصريح لبرنامج “لبلاد” التي تبث على قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أضاف: “أكثر من 95٪ من أسباب الخلاف والتي كانت تثقل كاهل مجلس النواب قد أزيحت، نبدأ بالحديث عن المؤسسة العسكرية، إذ إن سبب الخلاف بين أعضاء مجلس النواب أن هناك من يظن أن المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر غير شرعية وفي الجانب المقابل هناك من يعتبرها شرعية، وأنها أخذت الثقة من مجلس النواب هذه المسألة أزيحت بوجود المسار العسكري 5+5”.

وتابع: “أيضًا الحديث عن السلطة التنفيذية بخصوص حكومة الوفاق هل هي شرعية أم غير ذلك؟ هل حصلت على ثقة البرلمان؟ وهذه النقطة سببت الانقسام الكبير بين أعضاء مجلس النواب، الآن بعد الاتفاق على حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد لم يعد أي مجال للخلاف، المطلوب من مجلس النواب كأي برلمان على مستوى العالم تشريع وسن القوانين وتعديلها وإبطال القوانين السابقة. والإشكالية الوحيدة التي تواجهنا هي انعدام الثقة بين أعضاء مجلس النواب”.

كما بيّن الدرسي أنه يتقبّل النقد ومن حق المواطن أن يسأل، مستطردًا: “مجلس النواب دخل على دورتين برلمانيتين ودون أن يحقق شيء، نحن على مشارف السنة الثامنة من عمر البرلمان ولا شيء يتغير والخلاف السياسي يتفاقم، من المفترض على مجلس النواب أن يسلم لسلطة تشريعية قادمة”.

وأقر الدرسي استفادتهم من المرتبات العالية التي تمنح لهم بموجب القانون، مصيفًا: “غيرنا استفاد بشكل أكبر، مثلًا السيد محمد شعيب سفير ليبيا في سويسرا، وفتحي باشاآغا وزير الداخلية وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وغيرهم”.

وأكد على ضرورة اجتماع مجلس النواب والتغاضي بل وتناسي الخلافات، قائلًا: “هنا أثني على البيان الذي أصدره النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، حين قالوا: نحن الآن لن نتكلم عن رئاسة مجلس النواب، بل سنتحدث عن أمور أخرى وهي منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تنطلق في تأدية مهامها خدمة للشعب الليبي، هي حكومة عمرها قصير، ولابد لمجلس النواب أن يتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، وهذا التاريخ يجب ألا يتغير بل يصبح ذا قدسية خاصة”.

وأشار إلى أن هناك بعض النواب الذي وصفهم بـ” الخبثاء” يشعرون بالانتصار ويريدون إسقاط رئيس مجلس النواب، أقول لهم هذا خطٌ أحمر، وهذا سيدخل البلاد في أزمة لنعطي الثقة في هذه الحكومة. وهناك نواب آخرون يريدون الاستمرار في الحرب.

وحول قصده من وصف رئاسة البرلمان بـ”الخط الأحمر”، قال: “أنا لا أقصد بالخط الأحمر البقاء للأبد، وأعني بذلك أن الوقت الآن لا يسمح بأي خلافات، وجمع توقيعات النواب للاجتماع في صبراتة اعتبره شقًا للصف، وسيقود إلى عدم منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب، هدفنا منح الثقة للحكومة ومتابعة سير أعمالها ولا نريد أي فشل لهذه الحكومة، وسنوفر لها كل الدعم”.

عضو مجلس النواب أكد أن اقتراح مدينة سرت لعقد جلسة البرلمان بسبب تواجد لجنة “5+5″، مختتماً: “لن أحضر جلسة صبراتة، وأعذر أي نائب لا يستطيع الحضور لبنغازي؛ لذلك نختار مدينة سرت”.

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