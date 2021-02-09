الولايات المتحدة – اقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إضافة مبلغ 1400 دولار إلى المدفوعات المباشرة للأفراد، ضمن خطة حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في أعقاب خطة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لمكافحة وباء فيروس كورونا، وإنعاش الاقتصاد.

وسيقوم الديمقراطيون في لجنة ” السبل والوسائل” بتوسيع الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أطفال، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وأولئك الذين يشترون التأمين الصحي في الأسواق التي أنشأها قانون الرعاية لعام 2010، كما ستوفر اللجنة التي تخطط للموافقة على هذا الإجراء بحلول نهاية الأسبوع، إعانات الرعاية الصحية لبعض العمال العاطلين عن العمل.

وكشفت لجنة ” السبل والوسائل” عن جزء من الحزمة، أكثر من 900 مليار دولار، أي نحو نصف الحزمة في خطة بايدن بأكملها، التي ناقشها مع قادة الديمقراطيين في الكونغرس، الذين يأملون في تسريع التشريع وتقديمه للرئيس، للتوقيع عليه بحلول منتصف مارس.

وقال ريتشارد نيل، رئيس لجنة ” السبل والوسائل”: “في حين أننا ما زلنا نأمل في أن ينضم إلينا الجمهوريون في القيام بعمل للشعب الأمريكي بالشكل الصحيح، فإن اللحظة ملحة، وتتطلب منا التحرك دون مزيد من التأخير”.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من رئاسته، أكد جو بايدن أن التغلب على فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد، هما أهم أولوياته، حيث تسبب هذا الفيروس بموت أكثر من 460 ألف أمريكي، بينما فقد الاقتصاد نحو 10 ملايين وظيفة، منذ بدء الجائحة في العام الماضي.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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