ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن أكثر من 100 نائب توافقوا على عقد الجلسة في مدينة صبراتة،معللا الخطوة بأنه لا يمكن لكل النواب الذهاب إلى بنغازي أو طبرق وممارسة دورهم بحرية ودون أي ضغوط تمارس عليهم، ومشيرًا إلى أن صبراته مدينة محايدة وتتوفر فيها الظروف الأمنية كما أنها محاذية لمطار مدينة زوارة.

الرعيض وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الثلاثاء شدد على ضرورة التئام أعضاء مجلس النواب، مرجحًا أن جلسة مجلس النواب ستنعقد في الـ15 من الشهر الجاري بنصاب لن يقل عن 120 نائبا.

وحول دعوة عقيلة صالح للجلسة، الأسبوع المقبل، قال: “عقيلة دعا في السابق لجلسات تشاورية لأنه يدرك أن النصاب لن يتوفر فيها ودعوته لجلسة الأسبوع المقبل فقط التشويش على خطوة النواب باتجاه تغيير رئاسة المجلس واستبعاده”.

ووفقاً للمحاصصة المناطقية التي قامت عليها انتخابات ملتقى الحوار السياسي، رأى الرعيض أن تكون رئاسة مجلس النواب لـ”الجنوب، فرئيس المجلس الرئاسي الجديد من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب”.

Share and Enjoy ! 0 Shares