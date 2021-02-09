ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن مهمة منح الثقة للحكومة هي من مهام مجلس النواب المنقسم حاليًا، بعد محاولات من اعضاء مجلس النواب للالتئام، حيث تم الاجتماع في طنجة وغدامس؛ لكن لم يتوفق المجلس بذلك.

الشيباني قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إنه حاليًا هناك دعوة من رئاسة مجلس النواب للالتقاء لعقد جلسة في طبرق، ودعوة موازية من النواب لعقد جلسة في صبراتة، والتحضيرات قائمة على قدم وساق لعقد هذه الجلسة؛ ما أدى لوقوع إشكالية كبيرة، فجزء من النواب سيحضر جلسة طبرق والآخر سيوجد في صبراتة.

ورأى أن الموقف الراهن صعب جدًا، ودعوة رئاسة مجلس النواب أربكت المشهد؛ لأن التحضير لجلسة صبراتة كان قائمًا لتسليم الرئاسة للجنوب، مبديًا تخوفه من عدم تمكن مجلس النواب من منح الثقة للحكومة، لتبقى غير شرعية ومفوضة كما كانت حكومة السراج، بحسب قوله.

وأردف: “أغلب أعضاء مجلس النواب متفقون على أنه لا بد من إعطاء الثقة للحكومة ودعمها؛ لأن الجميع يشهد أننا نغرق ولا بد من التمسك بالقشة وهي الحكومة الجديدة، رغم معارضة الكثير من أعضاء مجلس النواب على الآلية التي جاءت بها الحكومة، المشكلة هل أعضاء مجلس النواب سيلتئمون بعد التشظي والانقسام؟ أم يأتون لطبرق لعقد مشاورات في منح الثقة للحكومة وبعدها لكل حادث حديث؟”.

كما أكد على سعيهم للتواصل والتشاور على كيفية الخروج من المأزق الحالي، في ظل وجود مخاوف أمنية لدى بعض النواب من الحضور لبنغازي أو طرابلس، مقترحًا اختيار منطقة وسط كغدامس.

وأضاف: “حتى لو حولت الحكومة لملتقى الحوار السياسي الأمر غير مضمون، هناك سيناريوهات جديدة وهناك من لا يريد هذه الحكومة، ومن يرى أن الحكومة حرمته مما كان يطمح اليه، التجاذب والاستقطاب كبير جدًا داخل ملتقى الحوار، والحكومة الآن في خطر، فالمزاج العام داخل مجلس النواب أنه لا بد من منح الثقة للحكومة، لكن مشكلة مجلس النواب نفسه والخلاف داخله هو الذي سيعرقل منح الثقة، لو التأم مجلس النواب في صبراتة بعدد 120 نائبًا، بغض النظر عن الإشكاليات القانونية فالوطن فوق الجميع”، بحسب تعبيره.

واعتبر أنه من المخجل والمعيب لمجلس النواب البقاء في عمله بعد أن يفشل في منح الثقة للحكومة وإحالتها لجسم غير تشريعي، فملتقى الحوار مختار على ترتيبات معينة من البعثة، في ظل بعض الأشخاص داخل الملتقى لا يعلمون طبيعة المجتمع الليبي.

وتابع: “مجلس النواب سلطة تشريعية مدد لنفسه حتى التسليم لسلطة تشريعية منتخبة من الشعب، لا يمكن أن يترك مجلس النواب السلطة ولا يوجد استفتاء، وهناك حرب وحتى الانتخابات القادمة ما زال فيها إشكالية كوجود المرتزقة وحالة شبه الاحتراب الموجودة، ليس من المعقول أن مرشح من طرابلس يقوم بدعاية انتخابية في برقة خلال الوضع الحالي!”.

الشيباني قال: إن المساحة كانت واسعة للتدخل الخارجي وكل الفصائل الموجودة في ليبيا لديها من يدعمها في الخارج، لكن بعد ملتقى الحوار وإفراز الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، سيتحول موقف هذه الدول المتداخلة لمحاولة إرضاء الحكومة وفتح علاقات معها ومد جسور الود لها.

كما شدد أنه على مجلس النواب الالتئام وتشكيل هيئة رئاسة ومنح الثقة للحكومة للقيام بكافة الاستحقاقات المطلوبة منه، واتخاذه موقفًا تاريخيًا؛ لأن هذه الحكومة من الممكن أن تكون بارقة أمل للجميع، مؤكدًا أنه على تواصل مع الجميع للالتئام المجلس؛ لأن الأمر يخص الوطن ولا يتعلق بأشخاص بعينهم، ما يتطلب من الجميع تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، ودعم الحكومة ومنحها الثقة للوصول للانتخابات التي ستعيد ليبيا إلى السكة من جديد، على حد قوله.

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