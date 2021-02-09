جنيف – ذكرت منظمة الصحة العالمية أن خبرائها الذين عملوا في مدينة ووهان الصينية لتحديد مصدر نشأة فيروس كورونا المستجد يعقدون الثلاثاء مؤتمرا صحفيا مع نظرائهم الصينيين لإعلان نتائج دراستهم.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته مساء الاثنين إن “الفريق الدولي الذي يقوم بالعمل على تحديد مصدر نشأة فيروس كورونا المستجد يكمل زيارته المستمرة 4 أسابيع إلى ووهان وسيشارك مع الزملاء الصينيين في مؤتمر صحفي” الذي سينعقد الثلاثاء في الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.

ووصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان يوم 14 يناير لتحديد مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وزار الخبراء خلال وجودهم في المدينة سوق المأكولات البحرية التي سجل فيها تفش للفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019، وكذلك عدة مستشفيات خاصة بمعالجة الأمراض المعدية إضافة إلى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 106 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 2.3 مليون منهم.

وتشهد الأوضاع الوبائية مع ذلك تدهورا كبيرا في عدد كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية حيث وصلت مؤشرات انتشار الفيروس في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية جديدة.

المصدر: وكالات

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