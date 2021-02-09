ليبيا – اعتبر المحلل السياسي عبد الله الكبير أن اختيار السلطة الجديدة كان موفقًا؛ لخلوها من الشخصيات الجدلية المرفوضة من قطاعات متعددة من الشعب، ومن بعض الأطراف العسكرية والسياسية.

الكبير قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : إن تنفيذ خارطة الطريق المحددة من الأمم المتحدة يتوقف على جدية القوى الدولية في دعم السلطة الجديدة، ومساعدتها في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

ورأى أن تعاون المؤسسات والقوى المحلية مع الحكومة الجديدة، وعدم وضع عراقيل أمامها، يسهل مهمة السلطة الجديدة في التواصل مع الأطراف المحلية والدولية.

كما أضاف: “السلطة الجديدة مشكلة من شخصيات ليس بينها عداء أو خصام مع أي طرف، وبالتالي لا توجد أية مواقف مسبقة يمكن أن تؤثر في قدرتها على التواصل مع كل القوى واستمالتها لإنجاح جهودها عبر المرحلة التمهيدية للانتخابات”.

ويرى أن تعاون المؤسسات والقوى المحلية مع الحكومة الجديدة، وعدم وضع عراقيل أمامها، يسهل مهمة السلطة الجديدة في التواصل مع الأطراف المحلية والدولية.

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