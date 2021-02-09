ليبيا – اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير أنه من المبكر الحديث عن نتائج ميدانية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

عبد الكبير قال وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “إن توطيد العلاقات بين تونس وليبيا مرتبط بعدة اعتبارات وصعوبات، أولها أن الرجل الأول في التركيبة الليبية الجديدة هو رجل اقتصاد بامتياز، وقد يذهب بعيدًا في حلحلة بعض الأمور الاقتصادية للشعب الليبي، وإمضاء عقود إعمار وعقود شراكات مع الأطراف الخارجية التي لن تكون خارج دائرة الأطراف التي كانت سببًا في ظهوره على الساحة”.

وأشار إلى أن هذا العامل سيؤثر بالضرورة على شراكة دول الجوار مع ليبيا، قائلًا: “ربما ستكون تونس من بين الدول التي قد لا تنال حظًا كبيرًا من مسألة إعادة الإعمار وحتى الحفاظ على رقم مبادلاتها التجارية مع ليبيا، خاصة في علاقة بالمواد الاستهلاكية والمواد الطبية وشبه الطبية التي ستنافسنا فيها الشراكات الليبية المستقبلية”.

كما شدد على أن تغيير هذه المعادلة سيكون مرهونًا بقدرة الدبلوماسية التونسية والحكومة على استغلال نقاط القوة المشتركة بين الأطراف التونسية وبين الأطراف الليبية، ومدى قدرتها أيضًا على الاقناع بجودة خدماتها وسط الكم الهائل من المنافسة المرتقبة.

وحث عبد الكبير الدولة التونسية على تغيير خطة عملها الدبلوماسي والتركيز على العمل كدبلوماسية أزمة، وربط شبكة علاقات وحتى التموقع في المحاور داخل ليبيا، وفرض وجودها، سواء في علاقة بإعادة الإعمار أو في المشاركة في الحوارات السياسية، قائلًا: “غير ذلك سيضيع على تونس البوصلة”.

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