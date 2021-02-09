ليبيا – كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية نفذت خلال الساعات الماضية لاستبدال دفعة من المرتزقة السوريين تقدر بنحو 140 مقاتلًا مواليًا للأتراك.

وأشار المرصد في بيان له تابعته صحيفة المرصد أن هؤلاء المقاتلين من المؤمل أن تتم إعادتهم إلى تركيا ومنها إلى سوريا، في مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من الأخيرة نحو الأولى ومنها إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن عملية الاستبدال هذه كان من المفترض أن تتم في الـ25 من يناير الماضي، مبينًا أن الأتراك لا يسحبون المرتزقة السوريين من ليبيا بل يقومون بإعادة دفعة منهم في مقابل إرسال ما يقابلها.

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