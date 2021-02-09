ليبيا – اجتمع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين مع نظيره سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

سيالة بحث وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها والدفع بها إلى آفاق أرحب، كما تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا.

بدوره، رحب سمو الأمير باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مؤكدًا دعم الممكلة لما تم التوصل إليه وحرصها على أمن واستقرار ليبيا وشعبها.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية عودة السفارة السعودية واستئناف عملها بالعاصمة طرابلس.

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