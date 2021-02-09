ليبيا – دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور أحميد حومة أمس الإثنين عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، إلى تشكيل حكومته في الآجال المحددة، وعرضها على المجلس لعقد جلسة بالخصوص.

النويري وحومة أصدرا بيانًا مشتركًا جاء فيه: “نهنئكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليكم، خدمةً للشعب الليبي الكريم خلال الفترة التمهيدية القادمة، لتوحيد المؤسسات العامة في الدولة وانطلاق مرحلة من المصالحة الوطنية الشاملة والإيجابية، وصولًا إلى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان: “تدعوكم رئاسة مجلس النواب وحسب الآجال المحددة في ملتقى الحوار للبدء في المشاورات بهدف تشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب، ليتسنى لنا دعوة أعضاء المجلس لجلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة وإدخالها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لقيادة هذه المرحلة”.

وأكد النويري وحومة على أن أعضاء مجلس النواب سيتعاملون بكل إيجابية في إطار التصالح والتقارب والتعاون الذي يحصل بين كافة الأطراف لطي صفحة الماضي. وإنهاء معاناة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، حمايةً لمستقبل البلاد وسيادتها؛ ومن أجل العبور بليبيا إلى مرحلة من الاستقرار الدائم والرخاء.

Share and Enjoy ! 0 Shares