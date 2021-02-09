ليبيا – استبعد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، بالرغم من أهميته، مرجعًا ذلك لمحدودية إمكاناتها، وما يتبع ذلك من تضاؤل قدراتها على فرض القانون.

اليسير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “لا أتوقع امتلاك الحكومة الجديدة أي آليات، أو قوات نظامية تأتمر بأمرها، بل إنها لن تستطيع توجيه أي تعليمات واجبة النفاذ في ظل وجود الميليشيات المسلحة المنتشرة بالغرب الليبي، خصوصًا أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منح بعضًا من هذه الميليشيات صلاحيات كبيرة مؤخرًا”.

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