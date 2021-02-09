روسيا – أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن مركبة الشحن الفضائية الروسية “بروغريس إم إس-15” انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية، وبعد ثلاث ساعات ستخرج من مدارها.

ويذكر أن مركبة الشحن “بروغريس إم إس-15” كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في شهر يوليو 2020، واليوم 9 فبراير 2021 انفصلت عنها.

ويقول ممثل المكتب الإعلامي للمؤسسة، في تصريح لوكالة نوفوستي للأنباء، إن محركات المركبة بدأت في الساعة 11.30 بتوقيت موسكو تعمل على كبح الحركة للخروج من المدار. ووفقا للخبراء دخلت المركبة في الساعة 12.04 بتوقيت موسكو إلى الغلاف الجوي للأرض واحترقت، وسوف تسقط الأجزاء المتبقية منها في منطقة غير صالحة للملاحة في المحيط الهادئ.

وكما هو معروف، من المقرر إطلاق مركبة الشحن “بروغريس إم إس-16” من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a يوم 15 فبراير الجاري ، وهي تحمل إلى المحطة الفضائية الدولية، غاز النتروجين لتعويض النقص الناتج عن تسرب الهواء من وحدة “زفيزدا” الروسية، وكذلك المعدات اللازمة لسد وترميم مكان تسرب الهواء، ومجهر قوي للبحث عن أماكن أخرى لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية، ومواد أخرى.

وتجدر الإشارة، إلى أن مركبات الشحن “بروغريس” تستخدم لنقل البضائع إلى رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية: الوقود والأكسجين والهواء وماء الشرب. كما بواسطتها تجري عملية تعديل ارتفاع مدار المحطة الدولية، وكذلك في المناورة لمنع اصطدامها بالنفايات الفضائية.

ومنذ عام 1978 أطلق منها إلى الفضاء 167 مركبة، ثلاث منها لم تصل إلى المحطة الفضائية الدولية نتيجة خلل في صواريخ النقل أعوام 2011 و2015 و2016.

المصدر: نوفوستي

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